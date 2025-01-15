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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Організатор схеми видавав фіктивні медичні висновки, а держвиконавець, як посередник, передавала кошти та документи. Таким чином фігуранти допомагали чоловікам отримувати фіктивні довідки про непридатність до служби та групу інвалідності. Це дозволяло знімати їх з військового обліку.

За свої послуги ділки брали по 10 тисяч доларів з "клієнта".

За вказаною схемою визнали непридатними п’ятьох чоловіків, проте ці висновки вже скасовані Центральною ВЛК ЗСУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бланки різних документів, мобільні телефони та набої до стрілецької зброї.

Фігурантам оголосили підозри. Їм загрожує до 7 років вʼязниці.

Правоохоронці встановлюють причетність до схеми інших осіб.

Нагадаємо, раніше у Львові затримали голову ВЛК та його спільника, які організували незаконну схему відстрочки від мобілізації за хабар у 2000 доларів