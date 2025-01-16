фото: поліція

У понеділок, 15 січня, близько 19:50 у Хмельницькому перехожі біля сміттєвих баків на вулиці Тернопільській виявили новонароджену дитину

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили особу породіллі. Нею виявилася 36-річна місцева жителька, яка, народивши хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю.

"Швидка" забрала новонародженого до реанімації. Породіллю теж госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше на Черкащині розшукали 25-річну породіллю, яка самостійно народила дитину, а потім поклала дівчинку у пакет і викинула у сміттєвий бак.