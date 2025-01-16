У Хмельницькому перехожі знайшли новонароджену дитину в пакеті на смітнику
У понеділок, 15 січня, близько 19:50 у Хмельницькому перехожі біля сміттєвих баків на вулиці Тернопільській виявили новонароджену дитину
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили особу породіллі. Нею виявилася 36-річна місцева жителька, яка, народивши хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю.
"Швидка" забрала новонародженого до реанімації. Породіллю теж госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, раніше на Черкащині розшукали 25-річну породіллю, яка самостійно народила дитину, а потім поклала дівчинку у пакет і викинула у сміттєвий бак.