Главе Хмельницкой МСЭК Крупе выдвинули новые обвинения

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Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.

Как свидетельствует выписка из Единого реестра досудебных расследований, 2 ноября в уголовном производстве относительно возможного незаконного обогащения расследуются также уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (легализации незаконных доходов), ч. 2 ст. 366-2 (недостоверное декларирование) УК Украины. Отметим, что на момент предъявления новых обвинений Крупа уже находилась в СИЗО.

По версии следствия, Крупа приняла меры по легализации полученной прибыли путем внесения средств в уставные капиталы ряда подконтрольных предприятий, а также инвестирование в строительство объектов недвижимости и приобретение недвижимости за рубежом, в том числе по заниженным ценам.

Напомним, ранее Татьяна Крупа обжаловала арест имущества.

Также недавно ВАКС уменьшил сумму залога Татьяне Крупи с 500 до 300 миллионов гривен.