Главе Хмельницкой МСЭК Крупе выдвинули новые обвинения
Национальное антикоррупционное бюро расследует новые эпизоды уголовных правонарушений главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы
Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.
Как свидетельствует выписка из Единого реестра досудебных расследований, 2 ноября в уголовном производстве относительно возможного незаконного обогащения расследуются также уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (легализации незаконных доходов), ч. 2 ст. 366-2 (недостоверное декларирование) УК Украины. Отметим, что на момент предъявления новых обвинений Крупа уже находилась в СИЗО.
По версии следствия, Крупа приняла меры по легализации полученной прибыли путем внесения средств в уставные капиталы ряда подконтрольных предприятий, а также инвестирование в строительство объектов недвижимости и приобретение недвижимости за рубежом, в том числе по заниженным ценам.
Напомним, ранее Татьяна Крупа обжаловала арест имущества.
Также недавно ВАКС уменьшил сумму залога Татьяне Крупи с 500 до 300 миллионов гривен.