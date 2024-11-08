На Хмельниччині ППО збила два "Шахеди": пошкоджений будинок

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вночі 8 листопада у Хмельницькій області сили ППО збили два російські безпілотники типу Shahed

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські військові атакували Одеську область. Під удар потрапили приватні будинки та освітній заклад. Є загиблий та постраждалі.