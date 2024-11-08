Сили ППО збили чотири ракети Х-59/69 та 62 безпілотники

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Станом на ранок 8 листопада Сили оборони України збили чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 8 листопада (з 18:00 7 листопада) росіяни завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, Чауда – Крим. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські військові атакували Одеську область. Під удар потрапили приватні будинки та освітній заклад. Є загиблий та постраждалі.