Обстріл Запоріжжя: в ОВА розповіли про стан постраждалих

фото: ОВА

У лікарнях Запоріжжя перебувають 15 постраждалих від ворожого обстрілу міста 7 листопада

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує RegioNews.

"У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів", – зазначив посадовець.

Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий.

Пораненим надається вся необхідна допомога.

Також очільник ОВА розповів, що 7 листопада росіяни атакували обласний онкологічний диспансер. До інших лікарень міста евакуювали 17 пацієнтів. Їм надають необхідну допомогу.

"Поранено щонайменше 8 медиків лікарні. Двоє із них – у важкому стані. Вчора поблизу одного із медпрацівників вибухнув ворожий КАБ. Чоловіка прооперували нейрохірурги, він під наглядами лікарів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 7 листопада російські війська завдали удару авіабомбами та ракетами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зруйновані будинки, пошкоджена лікарня.

У Запоріжжі 8 листопада оголосили Днем жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу міста. Кількість загиблих зросла до 9.