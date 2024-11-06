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06 листопада 2024, 14:14

ВАКС відклав розгляд апеляції очільниці Хмельницької МСЕК

06 листопада 2024, 14:14
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фото: РБК-Україна
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Антикорупційний суд на два тижні, до 21 листопада, відклав розгляд апеляції керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Про це оголосив суддя АП ВАКС, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За словами судді, до Апеляційної палати надійшов лист від Київського апеляційного суду про те, що 14 листопада 2024 року о 16:05 заплановано засідання у справі Крупи, і доти ця судова інстанція не може передати матеріали справи до Апеляційної палати ВАКС.

"Надійшло клопотання від захисника Лукінчук про відкладення у зв’язку з ненадходженням матеріалів. Колегія суддів відкладає апеляційний розгляд на заздалегідь узгоджену дату – 21 листопада 2024 року, о 15:00. Сподіваюся, до того засідання у нас вже будуть матеріали", – заявив суддя.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у домівці чиновниці знайшли величезну суму готівки – приблизно 6 млн доларів у різній валюті.

Згодом журналісти з'ясували, що скандальна голова МСЕК Крупа оформила інвалідність обласному прокурору Хмельниччини і 49 його підлеглим. Скандал спричинив хвилю відставок серед керівників прокуратури та відділень МСЕК. Зокрема, пішов у відставку керівник Хмельницької прокуратури, а згодом і генпрокурор Андрій Костін.

23 жовтня директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації Олександра Завроцького звільнили з посади на тлі скандалу з МСЕК.

Також повідомлялося, що ВАКС задовольнив клопотання прокурора і арештував низку майна у кримінальному провадженні щодо голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

ВАКС суд апеляція Хмельницький МСЕК Тетяна Крупа
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