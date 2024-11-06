ВАКС отложил рассмотрение апелляции главы Хмельницкой МСЭК

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Антикоррупционный суд на две недели, до 21 ноября, отложил рассмотрение апелляции начальницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

Об этом объявил судья АП ВАКС, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам судьи, в Апелляционную палату поступило письмо от Киевского апелляционного суда о том, что 14 ноября 2024 в 16:05 запланировано заседание по делу Крупы, и до этого эта судебная инстанция не может передать материалы дела в Апелляционную палату ВАКС.

"Поступило ходатайство от защитника Лукинчук об отложении в связи с непоступлением материалов. Коллегия судей откладывает апелляционное разбирательство на заранее согласованную дату – 21 ноября 2024 года, в 15:00. Надеюсь, к тому заседанию у нас уже будут материалы", – заявил судья.

Напомним, 4 октября руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков в доме чиновницы обнаружили огромную сумму наличных – примерно 6 млн долларов в разной валюте.

Впоследствии журналисты выяснили, что скандальная глава МСЭК Крупа оформила инвалидность областному прокурору Хмельницкой области и 49 его подчиненным. Скандал вызвал волну отставок среди руководителей прокуратуры и отделений МСЭК. В частности, ушел в отставку руководитель Хмельницкой прокуратуры, а затем и генпрокурор Андрей Костин.

23 октября директора Департамента здравоохранения Хмельницкой областной военной администрации Александра Завроцкого уволили с должности на фоне скандала с МСЭК.

Также сообщалось, что ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал ряд имущества в уголовном производстве в отношении председателя МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении.