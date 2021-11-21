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21 ноября 2021, 16:24

На Хмельнитчине грузовик раздавил легковой "Renault": двое погибших

21 ноября 2021, 16:24
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Фото: полиция Хмельницкой области
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В Хмельницкой области произошло столкновение грузовика " DAF " и легковушки "Renault", в результате которого погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 ноября, около 14.00 на объездной дороге г. Староконстантинов, недалеко от аэродрома.

По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль "DAF" под управлением 60-летнего водителя и легковой автомобиль "Renault 19". В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, а также спасатели ГСЧС.

Сейчас сотрудники полиции работают над выяснением всех обстоятельств ДТП и устанавливают личности погибших.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, харьковский мажор, который на Infiniti вызвало смертельное ДТП, признал вину.

ДТП Хмельницкая область полиция

 
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