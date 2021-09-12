13:55  12 вересня
В Україні буде змінено адаптивний карантин, - Ляшко
10:58  12 вересня
Таксист заснув за кермом: у Києві вночі на дорозі перекинулась автівка з пасажиркою
10:02  12 вересня
На Донбасі загинули двоє українських військових, ще десятеро - поранені
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2021, 13:10 170

Отруєння у школі Хмельницького: у лікарні перебувають ще 15 осіб

12 вересня 2021, 13:10 170
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

В інфекційній лікарні м. Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються 15 осіб

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 7:00 12 вересня залишаються в інфекційній лікарні м.Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція 15 осіб, з них 14 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає), які були госпіталізовані 9-10 вересня", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).

Нагадаємо, що отруєння у шкільній їдальні Хмельницького сталося 8 вересня. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.

Україна отруєння Хмельницький діти лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua