Отруєння у школі Хмельницького: у лікарні перебувають ще 15 осіб

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В інфекційній лікарні м. Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються 15 осіб

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 7:00 12 вересня залишаються в інфекційній лікарні м.Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція 15 осіб, з них 14 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає), які були госпіталізовані 9-10 вересня", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).

Нагадаємо, що отруєння у шкільній їдальні Хмельницького сталося 8 вересня. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.