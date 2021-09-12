Отравление в школе Хмельницкого: в больнице находятся еще 15 человек

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В инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются 15 человек

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 12 сентября остаются в инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция 15 человек, из них 14 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет), которые были госпитализированы 9-10 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).

Напомним, что отравление в школьной столовой Хмельницкого произошло 8 сентября. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.