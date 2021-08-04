На Хмельниччині сталася п'яна ДТП: загинула дитина

Фото: Нацполіція

Вдень 4 серпня На автодорозі в селі Бережанка Хмельницької області 4 серпня перекинувся молоковоз, де перебував чотирирічний хлопчик, який загинув

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Хмельницькій області, водій вантажівки виявився п'яним, пише RegioNews.

45-річний водій молоковоза не впорався з керуванням і допустив перекидання вантажівки. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловіка затримано. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині чоловік вбив батька й влаштував ДТП на авто з доньками.