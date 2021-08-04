На Хмельницкой области произошло пьяное ДТП: погиб ребенок
Днем 4 августа На автодороге в селе Бережанка Хмельницкой области 4 августа перевернулся молоковоз, где находился четырехлетний мальчик, который погиб
Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Хмельницкой области, водитель грузовика оказался пьяным, пишет RegioNews.
45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, недавно на Житомирщине мужчина убил отца и устроил ДТП на авто с дочерьми.
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