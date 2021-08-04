На Хмельницкой области произошло пьяное ДТП: погиб ребенок

Фото: Нацполиция

Днем 4 августа На автодороге в селе Бережанка Хмельницкой области 4 августа перевернулся молоковоз, где находился четырехлетний мальчик, который погиб

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Хмельницкой области, водитель грузовика оказался пьяным, пишет RegioNews.

45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Житомирщине мужчина убил отца и устроил ДТП на авто с дочерьми.