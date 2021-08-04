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04 августа 2021, 18:27 878

На Хмельницкой области произошло пьяное ДТП: погиб ребенок

04 августа 2021, 18:27 878
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Фото: Нацполиция
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Днем 4 августа На автодороге в селе Бережанка Хмельницкой области 4 августа перевернулся молоковоз, где находился четырехлетний мальчик, который погиб

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Хмельницкой области, водитель грузовика оказался пьяным, пишет RegioNews.

45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Житомирщине мужчина убил отца и устроил ДТП на авто с дочерьми.

Украина ДТП аварія смерть авария

 
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