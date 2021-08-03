На Житомирщині чоловік вбив батька й влаштував ДТП на авто з доньками
У селі Троянів Житомирської області поліція затримала підозрюваного у вбивстві 49-річного чоловіка, який після скоєння злочину викрав автомобіль у брата та з двома доньками влаштував ДТП
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Скоївши вбивство, зловмисник посадив в чуже авто двох маленьких дочок та спеціально врізався в електроопору. Діти дивом залишилися неушкодженими.
Винуватець події був п'яний. Одна з його дочок розповіла, що перед тим як поїхати, батько дуже лаявся з дідусем, і той після скандалу залишився у дворі.
Повідомляється, що суперечка у чоловіків виникла через автомобіль. Нібито старший брат заздрив молодшому, а злість зірвав на батькові.
Нагадаємо, днями у Чернігівській області батько сокирою зарубав сина.
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