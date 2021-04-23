Під Києвом на дорозі в автомобілі вибухнула газобалонна установка: є постраждалий
Вранці в п'ятницю, 23 квітня, на Варшавській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП. В одному з автомобілів на ходу вибухнув газовий балон.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua у Facebook.
Аварія трапилася в районі міста Ворзель. Після вибуху газового балона почалася сильна пожежа, машина майже повністю знищена, постраждав водій.
На місці ДТП працює поліція і слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
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