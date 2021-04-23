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23 квітня 2021, 11:59 2414

Під Києвом на дорозі в автомобілі вибухнула газобалонна установка: є постраждалий

23 квітня 2021, 11:59 2414
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Це сталося на Варшавській трасі
Це сталося на Варшавській трасі
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Вранці в п'ятницю, 23 квітня, на Варшавській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП. В одному з автомобілів на ходу вибухнув газовий балон. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua у Facebook.

Аварія трапилася в районі міста Ворзель. Після вибуху газового балона почалася сильна пожежа, машина майже повністю знищена, постраждав водій.

На місці ДТП працює поліція і слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

На ходу вибухнув газовий балон, машина знищена, постраждав водій. нові подробиці ДТП під Києвом на Варшавській трасі... Серйозне # ДТП #аварія з постраждалими та загорянням під Києвом Варшавська траса Київ Чоп біля міста Ворзель також серйозне ДТП з постраждалими на Броварській окружній, скоро відео запишіть наш номер для фото відео, 0937713333

Posted by dtp.kiev.ua on Friday, April 23, 2021

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