Смертельне ДТП: у Хмельницькій області загинули три людини

Рятувальникам довелося вирізати тіла з понівеченого авто

Рятувальникам довелося вирізати тіла з понівеченого авто

Фото: ДСНС

Поблизу села Кривчик Дунаєвецького району Хмельницької області легковий автомобіль злетів у кювет і перекинувся, внаслідок ДТП загинули три людини. Ще один потерпілий отримав тілесні ушкодження, після огляду медиками він відмовився від госпіталізації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Водій і дві пасажирки автомобіля, 1970 і 1966 року народження, від отриманих травм загинули на місці події. Ще один 47-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Його стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, водій Volkswagen не впорався з керуванням, через що злетів в кювет.

Рятувальникам довелося діставати загиблих з допомогою спеціального обладнання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті у жахливому ДТП загинули п'ять осіб.