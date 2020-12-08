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08 декабря 2020, 10:49 14

Смертельное ДТП: в Хмельницкой области погибли три человека

08 декабря 2020, 10:49 14
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Спасателям пришлось вырезать тела из покореженного авто
Спасателям пришлось вырезать тела из покореженного авто
Фото: ГСЧС
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Возле села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся, в результате ДТП погибли три человека. Еще один пострадавший получил телесные повреждения, после осмотра медиками он отказался от госпитализации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения. Его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением, из-за чего слетел в кювет.

Спасателям пришлось доставать погибших с помощью специального оборудования.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 ноября на Закарпатье в ужасном ДТП погибли пять человек.

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