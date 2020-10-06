Партії дізналися свої номери в бюлетені на виборах до Київради
Перший номер дістався партії Шарія, останній – "Батьківщині"
Перший номер дістався партії Шарія, останній – "Батьківщині"
У вівторок, 6 жовтня, відбулося жеребкування з розподілу номерів партій у виборчому бюлетені на виборах до Київської міської ради.
Про це стало відомо джерелам видання "ДС", передає RegioNews.
Номери партій у бюлетені, згідно з джерелами, розподілилися наступним чином:
- Партія Шарія;
- Опозиційна платформа — За життя;
- Наш край;
- Європейська солідарність;
- "Єдність" Олександра Омельченка;
- Громадський рух "Хвиля";
- Пропозиція;
- Перемога Пальчевського;
- Радикальна партія Олега Ляшка;
- Еко-партія Берези;
- Команда Левченко "Народовладдя";
- Сила і честь;
- За майбутнє;
- Громадянський рух "Хвиля";
- Екологічна альтернатива;
- Разом сила;
- Голос;
- Правий сектор;
- Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна";
- Демократична сокира;
- ВО Свобода;
- Слуга народу;
- УДАР:
- Батьківщина.
Нагадаємо, міськвиборчком скасував реєстрацію низки кандидатів у депутати Київради.
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