Партії дізналися свої номери в бюлетені на виборах до Київради

Перший номер дістався партії Шарія, останній – "Батьківщині"

Перший номер дістався партії Шарія, останній – "Батьківщині"

Фото з відкритих джерел

У вівторок, 6 жовтня, відбулося жеребкування з розподілу номерів партій у виборчому бюлетені на виборах до Київської міської ради.