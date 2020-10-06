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06 жовтня 2020, 21:18 3

Партії дізналися свої номери в бюлетені на виборах до Київради

06 жовтня 2020, 21:18 3
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 6 жовтня, відбулося жеребкування з розподілу номерів партій у виборчому бюлетені на виборах до Київської міської ради.

Про це стало відомо джерелам видання "ДС", передає RegioNews.

Номери партій у бюлетені, згідно з джерелами, розподілилися наступним чином:

  1. Партія Шарія;
  2. Опозиційна платформа — За життя;
  3. Наш край;
  4. Європейська солідарність;
  5. "Єдність" Олександра Омельченка;
  6. Громадський рух "Хвиля";
  7. Пропозиція;
  8. Перемога Пальчевського;
  9. Радикальна партія Олега Ляшка;
  10. Еко-партія Берези;
  11. Команда Левченко "Народовладдя";
  12. Сила і честь;
  13. За майбутнє;
  14. Громадянський рух "Хвиля";
  15. Екологічна альтернатива;
  16. Разом сила;
  17. Голос;
  18. Правий сектор;
  19. Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна";
  20. Демократична сокира;
  21. ВО Свобода;
  22. Слуга народу;
  23. УДАР:
  24. Батьківщина.

Нагадаємо, міськвиборчком скасував реєстрацію низки кандидатів у депутати Київради.

Київрада списки партїї бюлетень вибори
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