В Хмельницкой области ТИК несмотря на несоблюдение гендерных квот зарегистрировала списки трех партий

В списках политических сил преимущественно не хватает женщин

В списках политических сил преимущественно не хватает женщин

Фото из открытых источников

Нетешинская городская ТИК Хмельницкой области, несмотря на несоблюдение в списках политических сил гендерной квоты, зарегистрировала кандидатов в депутаты Нетешинского городского совета от областных организаций партий «ВО «Свобода», «Объединение «Самопомощь» и Социал-демократической партии.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА, пишет RegioNews.

Так, в четвертой пятерке единого избирательного списка, выдвинутого Хмельницкой областной организацией ВО "Свобода", места с 16 по 20 заняли мужчины. В четвертой пятерке единого избирательного списка, который выдвинула Хмельницкая облорганизация "Самопомочи", на местах с 16 по 19 – кандидатки и только 20 место занял мужчина.

Глава Хмельницкой областной организации ВО "Свобода" Олег Лопатовский сообщил, что ему неизвестно о несоблюдение гендерной квоты в списке кандидатов от политической силы к Нетешинского горсовета. Он предположил, что это случилось из-за невнимательности и отметил, что в дальнейшем партийцы будут более внимательными.

Нарушила требование о гендерной квоте и Хмельницкая областная организация Социал-демократической партии: во второй пятерке списка Нетешинского горсовета с 6 по 9 место расположились кандидаты-мужчины, и только на 10 месте оказалась женщина. В третьей пятерке списке 11 место заняла женщина, а с 12 по 15 – мужчины. Кроме того, в территориальном избирательном списке партии на округе №3 места с 1 по 4 заняли мужчины.

Представитель Социал-демократической партии в разговоре с наблюдателями ОПОРЫ отметил, что "закон о гендерной политике он не нарушил" и "руководствовался законом".

Секретарь Нетешинского городского ТИК Татьяна Процик не смогла объяснить наблюдателю, почему комиссия зарегистрировала списки, сформированные с нарушениями. Одновременно в ТИК отметили, что со стороны субъектов избирательного процесса никаких жалоб или судебных исков по этому поводу не было.

Напомним, Одесская ТИК отменила регистрацию 16 кандидатов в депутаты от партии Шария