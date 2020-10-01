У кандидата в мери Стрия від "Свободи" виявили російський паспорт

Подвійне громадянство в Україні заборонене законом

Подвійне громадянство в Україні заборонене законом

Фото: УП

На Львівщині у кандидата на голову Стрийської ОТГ від ВО «Свобода» Бориса Юровича виявили російський паспорт.

Цю інформацію він особисто підтвердив виданню ZAXID.NET, повідомляє RegioNews.

За словами Юровича, російський паспорт він отримав ще у 2012 році і нині документ уже не дійсний.

Скріншоти російського паспорта кандидата на голову Стрийської ОТГ оприлюднили у Facebook-групі "Підслухано в Стрию". Пізніше пост видалили, але у розпорядженні ZAXID.NET залишилося фото паспорта.

Як видно на знімку, у самому паспорті вказано, що його видали у 2012 році відділенням управління федеральної міграційної служби Росії по Ханти-Мансійському автономному округу – Югра в місті Нягани. У паспорті вказано, що Борис Юрович народився 1976 року в Стрию.

Згідно з даними російського бізнес-сервісу "За чесний бізнес" Борис Ярославович Юрович вказаний засновником компанії ТОВ "Россервіс", зареєстрованої у 2013 році у тому ж таки місті Нягани Ханти-Мансійського автономного округу – Югра. Генеральною директоркою компанії вказана Наталія Юрович. "Россервіс" займається оптовою торгівлею паливом та подібними продуктами.

За даними аналітичної системи YouControl, Борис Юрович вказаний співзасновником низки компаній, що займається роздрібною торгівлею пальним. Його бізнес-партнери Степанія Пелехович та голова Стрийської міської організації ВО "Свобода" Мар’ян Берездецький є засновниками ТзОВ "Росінтергаз", що також продає паливо та метали.

Нагадаємо, раніше у Козятині чинному меру відмовили у реєстрації кандидатом на цю ж посаду.