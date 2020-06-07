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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 16:15 1

Як мер Ужгорода і голова ОДА на Закарпатті 10 кілометрів бігали (фоторепортаж)

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07 червня 2020, 16:15 1
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Мер Ужгорода Андріїв і голова Закарпатської ОДА Петров пробігли 10 кілометрів, аби заохотити людей до занять спортом
Фото: Ужгородська міська рада
Мер Ужгорода Андріїв і голова Закарпатської ОДА Петров пробігли 10 кілометрів, аби заохотити людей до занять спортом

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров сьогодні долучився до забігу "Біжи з Головою! Біжи до мети!". Таким чином влада хоче залучити містян до занять спортом після карантину

Про це у соцмережах розповів голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, пише RegioNews.

Учасники віком від 10 до 70 років, серед яких були як професійні спортсмени, так і аматори з Ужгорода, Виноградова і Перечина, пробігли 10 кілометрів.

Перші 10 км разом із закарпатцями ми пробігли! Дуже дякую усім , хто підтримав ініціативу, долучився і пробіг зі мною пліч-о-пліч! Передусім хотілося привернути увагу до здорового способу життя. Біг – це доступний вид спорту на свіжому повітрі. Для мене особисто біг – це ще й елемент медитації. Це моя зона комфорту і мій спосіб життя. Такі забіги будуть регулярними, щосуботи. У рамках забігів ми започаткуємо благодійні внески, підтримаємо дітей, які потребують допомоги!

Опубліковано Олексій Петров Неділя, 7 червня 2020 р.

Стартували учасники на набережній Незалежності від медичного факультету УжНУ, бігли 4 кола через транспортний і пішохідний мости.

Переможців марафону не визначали, оскільки метою було залучення громадськості до здорового способу життя та занять спортом, особливо після малорухливості в період карантину.

Організатори висловили сподівання, що такий забіг стане традиційним.

Нагадаємо, днями Зеленський пояснив, чому призначив Петрова головою Закарпатської ОДА


Закарпаття Ужгород Олексій Петров ОДА голова мер Богдан Андріїв спорт
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