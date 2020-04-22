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22 квітня 2020, 17:57 13

У Харкові розслідують факти можливого катування дітей під час зйомок фільму

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22 квітня 2020, 17:57 13
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В Харківській області прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх під час зйомок кінофільму
Фото: pexels
В Харківській області прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх під час зйомок кінофільму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомляється, що в інтернеті було виявлено матеріали, які свідчатьпро порушення прав і свобод дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація" на території міста Харкова.

"За інформацію правоохоронців, неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій. Крім того, із оприлюднених кадрів фільму вбачається, що відео, з якого отримані ці зображення, може мати ознаки твору, що пропагує культ насильства і жорстокості або дискримінації", - йдеться у повідомлені.

Наразі відкриті кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України).


прокуратура кримінальна справа діти насильство
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