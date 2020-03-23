В Запорізькій області викрили наркоторговців
В Запорізькій області правоохоронці викрили групу людей, у яких вилучили наркотики та обладнання для їх виробництва на 3,5 мільйони гривень
В Запорізькій області правоохоронці викрили групу людей, у яких вилучили наркотики та обладнання для їх виробництва на 3,5 мільйони гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
П’ятеро осіб підозрюються у збуті, зберіганні та розповсюдженні наркотиків на території області та сусідніх регіонів.
В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання поліція виявила та вилучила 2 кг метадону, 1 кг канабісу, близько п’яти літрів прекурсорів, приладдя та обладнання для нарколабораторії.
Наразі порушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Екс-співробітника харківського університету МВС підозрюють у придбанні та зберіганні наркотиків
17 березня 2020, 19:13У Києві "накрили" міжрегіональне наркоугруповання
02 березня 2020, 15:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 15:50"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
- 18:24 23 березня На Донбасі бойовики вели обстріли із заборонених мінометів
- 18:23 23 березня СБУ викрила посадовців обленерго, які "списали" 70 млн гривень
- 18:20 23 березня Через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію
- 18:15 23 березня МЗС закликало українців повернутися додому до 27 березня
- 18:14 23 березня Усі працюючі заклади повинні встановити позначки соціальної дистанції, - Шмигаль
- 18:04 23 березня Кабмін дозволив дистанційну торгівлю ліками на час карантину
- 15:50 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації