В Запорізькій області викрили наркоторговців

В Запорізькій області правоохоронці викрили групу людей, у яких вилучили наркотики та обладнання для їх виробництва на 3,5 мільйони гривень

Фото: Прокуратура Запорізької області

В Запорізькій області правоохоронці викрили групу людей, у яких вилучили наркотики та обладнання для їх виробництва на 3,5 мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України. П’ятеро осіб підозрюються у збуті, зберіганні та розповсюдженні наркотиків на території області та сусідніх регіонів. В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання поліція виявила та вилучила 2 кг метадону, 1 кг канабісу, близько п’яти літрів прекурсорів, приладдя та обладнання для нарколабораторії. Наразі порушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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