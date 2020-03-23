14:24  23 березня
У МОЗ пояснили, в яких випадках "швидка" таки робитиме тести на коронавірус
14:39  23 березня
Covid-19 у Раді: тепер перевіряється нардеп із "Слуги народу"
12:43  23 березня
В Києві за добу зафіксовано ще 14 випадків коронавірусу - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 16:01 5

В Запорізькій області викрили наркоторговців

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 16:01 5
Читайте также на русском языке
В Запорізькій області правоохоронці викрили групу людей, у яких вилучили наркотики та обладнання для їх виробництва на 3,5 мільйони гривень
Фото: Прокуратура Запорізької області
В Запорізькій області правоохоронці викрили групу людей, у яких вилучили наркотики та обладнання для їх виробництва на 3,5 мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

П’ятеро осіб підозрюються у збуті, зберіганні та розповсюдженні наркотиків на території області та сусідніх регіонів.

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання поліція виявила та вилучила 2 кг метадону, 1 кг канабісу, близько п’яти літрів прекурсорів, приладдя та обладнання для нарколабораторії.

Наразі порушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.


наркотики
Екс-співробітника харківського університету МВС підозрюють у придбанні та зберіганні наркотиків
17 березня 2020, 19:13
У Києві "накрили" міжрегіональне наркоугруповання
02 березня 2020, 15:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 15:50
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »