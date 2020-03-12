У Рівному військовий торгував російськими набоями і наркотиками
СБУ викрила заступника командира взводу однієї з військових частин, дислокованих на території Рівненського гарнізону. Військовий збував боєприпаси та психотропні речовини
СБУ викрила заступника командира взводу однієї з військових частин, дислокованих на території Рівненського гарнізону. Військовий збував боєприпаси та психотропні речовини
Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу СБУ.
Сержант намагався нелегально продати бойові набої для вогнепальної зброї, а також метамфетамін. Клієнтів він підшукував через особисті зв’язки в обласному центрі.
Фігуранта затримали поблизу місця проживання під час продажу 300 патронів російського виробництва та 50 доз психотропів. За свій товар зловмисник просив майже 20 тисяч гривень.
Затриманому повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами та незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення джерел нелегального надходження боєприпасів іноземного виробництва та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
На колишній авіабазі "Узин" невідомі незаконно вирощують кукурудзу
10 березня 2020, 10:37У Житомирі знайшли мертвим ветерана АТО
07 березня 2020, 12:07У Києві затримали наркоторговців з товаром на мільйон гривень
06 березня 2020, 17:30
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 березня 2020, 12:57Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
- 18:40 12 березня На з'їзді ОПЗД в Одесі ухвалили низку кадрових рішень
- 18:37 12 березня Шмигаль: експорт медичних масок заборонили через внутрішній дефіцит
- 18:33 12 березня У Львові працівникам держустанов перевірятимуть температуру
- 18:32 12 березня Всі питання до Кабміну! - мер Нетішина "перевів стрілки" через карантин
- 18:04 12 березня МОЗ пригрозило меру Харкова за недотримання карантину
- 18:00 12 березня МВФ продовжить співпрацю з новим українським урядом
- 12:57 12 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
Всі блоги »
Турбозлив Вакарчука. Як Порошенко та Пінчук поділять спадок "Голосу"
12 березня 2020, 15:42
"Царя" налякали криміналом. Чому завтра можуть зняти голову Рівенської облради (ДОКУМЕНТИ)
12 березня 2020, 14:17
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації