У Рівному військовий торгував російськими набоями і наркотиками

СБУ викрила заступника командира взводу однієї з військових частин, дислокованих на території Рівненського гарнізону. Військовий збував боєприпаси та психотропні речовини

Фото: Служба безпеки України

СБУ викрила заступника командира взводу однієї з військових частин, дислокованих на території Рівненського гарнізону. Військовий збував боєприпаси та психотропні речовини

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Сержант намагався нелегально продати бойові набої для вогнепальної зброї, а також метамфетамін. Клієнтів він підшукував через особисті зв’язки в обласному центрі.

Фігуранта затримали поблизу місця проживання під час продажу 300 патронів російського виробництва та 50 доз психотропів. За свій товар зловмисник просив майже 20 тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами та незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення джерел нелегального надходження боєприпасів іноземного виробництва та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.