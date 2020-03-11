Хмельничанка прикупила себе квартиры и машины за талоны на горючее
Об этом пишет Regionews со ссылкой на следственное управление ГУНП в Хмельницкой области.
Перед судом постане 43-річна хмельничанка, яка завдала своєму роботодавцеві матеріальної шкоди на суму 8,8 мільйона...Опубліковано Поліція Хмельницької області Середа, 11 березня 2020 р.
Региональный менеджер одного из всеукраинских ООО, которое занимается продажей нефтепродуктов разработала преступную схему присвоения талонов на горючее. В компьютерную программу вносилась ложная информация о продаже, подозреваемая значительно завышала количество проданных талонов на горючее. Разницу женщина присваивала и реализовывала самостоятельно как частное лицо. Добытые преступным путем деньги женщина частично легализовала, приобретя несколько элитных автомобилей и квартир.
Проведенная обществом инвентаризация выявила недостачу нефтепродуктов в количестве 683 тысячи 310 литров. Общая сумма нанесенного обществу ущерба составила 8,8 млн грн.
Подозреваемую будут судить за присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Ей инкриминируют также несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах.
Женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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