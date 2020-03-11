11:01  11 марта
Президент представил нового министра обороны
10:30  11 марта
Коронавирус: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов
14:19  11 марта
Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен
UA | RU
UA | RU
11 марта 2020, 16:12 3

Хмельничанка прикупила себе квартиры и машины за талоны на горючее

Читайте також
українською мовою
11 марта 2020, 16:12 3
Читайте також українською мовою
43-летняя менеджер компании-нефтетрейдера нанесла своему работодателю материальный ущерб на сумму 8,8 млн грн
Фото: Страница полиции Хмельницкой области в Facebook
43-летняя менеджер компании-нефтетрейдера нанесла своему работодателю материальный ущерб на сумму 8,8 млн грн

Об этом пишет Regionews со ссылкой на следственное управление ГУНП в Хмельницкой области.

Перед судом постане 43-річна хмельничанка, яка завдала своєму роботодавцеві матеріальної шкоди на суму 8,8 мільйона...

Опубліковано Поліція Хмельницької області Середа, 11 березня 2020 р.

Региональный менеджер одного из всеукраинских ООО, которое занимается продажей нефтепродуктов разработала преступную схему присвоения талонов на горючее. В компьютерную программу вносилась ложная информация о продаже, подозреваемая значительно завышала количество проданных талонов на горючее. Разницу женщина присваивала и реализовывала самостоятельно как частное лицо. Добытые преступным путем деньги женщина частично легализовала, приобретя несколько элитных автомобилей и квартир.

Проведенная обществом инвентаризация выявила недостачу нефтепродуктов в количестве 683 тысячи 310 литров. Общая сумма нанесенного обществу ущерба составила 8,8 млн грн.

Подозреваемую будут судить за присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Ей инкриминируют также несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах.

Женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.


кримінал
Киевские хакеры за год украли с банковских счетов 30 миллионов гривен
10 марта 2020, 18:39
В Киеве полиция ликвидировала аналитический центр букмекерской конторы
06 марта 2020, 18:27
Заместителя председателя Госагенства водных ресурсов будут судить за махинации с Бучацким водохранилищем
05 марта 2020, 16:07
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 14:09
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »