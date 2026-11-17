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Российские оккупационные администрации готовят к так называемой "национализации" более 1100 жилых домов, принадлежащих гражданам Украины на временно захваченной территории Херсонской области

Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

По данным разведки, оккупационные власти целенаправленно ухудшают условия жизни гражданских. Из-за войны на захваченной части Херсонщины ощущается дефицит электроэнергии, тепла, горючего, продуктов питания и медикаментов. Особенно сложная ситуация становится в осенне-зимний период.

В ГУР отмечают, что российская оккупационная администрация использует холод и нищету как дополнительный инструмент давления на местных жителей.

В частности, в Каланчакской общине россияне обещают обустроить пункты обогрева, однако для использования ими люди должны предоставить регистрационные данные о месте проживания и работе.

По информации украинской разведки, недвижимость граждан, выехавших из-за российской агрессии, оккупационные администрации объявляют "бесхозяйной" и передают в так называемую "муниципальную" собственность.

Формальными поводами для присвоения жилья могут стать:

отсутствие перерегистрации недвижимости по российским правилам;

неуплата коммунальных услуг;

неиспользование жилого помещения.

Чтобы сохранить право собственности на дом или квартиру, украинцы заставляют взаимодействовать с оккупационной администрацией и лично оформлять российские документы.

В ГУР подчеркивают, что Россия сначала создает условия, из-за которых люди вынуждены покидать собственные дома, а затем использует их вынужденное отсутствие как повод для присвоения недвижимости.

Напомним, в прошлом году глава Кремля Путин подписал закон, предоставляющий так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право изымать жилье украинцев, выехавших из этих районов.