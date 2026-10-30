На Закарпатті молодик організовував незаконний перетин кордону за 10 тисяч євро

Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали молодика, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Житель Закарпаття шукав чоловіків призовного віку, домовлявся з ними про незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску та надавав відповідні інструкції.

За переправлення однієї людини 23-річний ділок планував отримати 10 тисяч євро. Фігуранта затримали на околиці Рахова після передачі обумовленої суми.

Молодику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Правоохоронці встановлюють можливих спільників.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці викрили ділків, які за 12 тисяч доларів пропонували військовослужбовцям виїхати із зони бойових дій та незаконно перетнути державний кордон.