Платіжні картки з програмами лояльності: як отримати більше користі від повсякденних витрат

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Щоденне використання платіжної картки передбачає не лише оплату товарів і послуг, а також зняття готівки, перекази та накопичення коштів. Від цього безпосередньо залежить фінансовий стан родини

Завдяки програмам лояльності можна отримувати додаткові переваги – кешбек, знижки й інші вигідні пропозиції. Проте важливо враховувати не тільки розмір кешбеку, а й умови його нарахування, варіанти використання картки та зручність отримання.

Принцип роботи платіжної картки з лояльнісним програмами

Платіжна картка від Raiffeisen Bank виконує декілька ключових функцій:

забезпечує комфорт у проведенні платежів;

дає змогу знімати готівку;

дозволяє отримувати надходження;

дає змогу накопичувати кошти;

надає доступ до бонусів банку.

Наприклад, картка, яка має кешбек у двох вибраних категоріях щомісяця, допомагає суттєво економити на повсякденних витратах. Тим, хто регулярно купує продукти у супермаркетах чи харчується в кафе, достатньо обрати відповідні категорії кешбеку, щоб повернути частину витрачених коштів без зміни звичного способу життя. Важливо лише підбирати кешбек під свій бюджет.

До того ж картка має низку помітних переваг: безкоштовне зняття готівки в усіх банкоматах України та можливість отримати фізичну картку з доставкою додому або до обраного поштомату.

У разі потреби додаткових фінансових ресурсів, наприклад, для одноразової великої покупки, є сенс звернути увагу на кредитні рішення банку, які допоможуть швидко та вигідно вирішити такі питання.

Які платіжні картки пропонує банк для різних потреб

Raiffeisen Bank надає широкий спектр карткових продуктів, розроблених з урахуванням різних життєвих етапів і соціальних груп. Серед них виділяються:

Соціальні картки , які повʼязані з державними ініціативами: єПідтримка, єВідновлення та Національний кешбек, які дозволяють отримувати та використовувати кошти згідно із відповідними програмами.

, які повʼязані з державними ініціативами: єПідтримка, єВідновлення та Національний кешбек, які дозволяють отримувати та використовувати кошти згідно із відповідними програмами. Картка "Вдячність" – спеціальна пропозиція для ветеранів з вигідними умовами обслуговування.

– спеціальна пропозиція для ветеранів з вигідними умовами обслуговування. FUN-картка для підлітків, яка допомагає формувати навички відповідального керування фінансами під час щоденних розрахунків.

для підлітків, яка допомагає формувати навички відповідального керування фінансами під час щоденних розрахунків. Visa Fishka – картка з кешбеком до 20% під час покупок у партнерських мережах, зокрема з можливістю знижок на пальне ОККО.

– картка з кешбеком до 20% під час покупок у партнерських мережах, зокрема з можливістю знижок на пальне ОККО. платіжна картка АТБ від Райффайзен, яка включає кешбек до 20% на окремі групи товарів, додаткові знижки, а також безкоштовні перекази між картками через сервіс MyRaif.

На що звертати увагу при виборі картки з програмою лояльності для щоденного використання

Обираючи картку, варто враховувати низку важливих критеріїв:

вартість обслуговування – наявність чи відсутність прихованих комісій;

умови зняття готівки – чи дозволено безкоштовно знімати кошти у будь-яких банкоматах на території України;

правила нарахування кешбеку – які категорії включені та чи можна їх змінювати щомісяця;

способи отримання фізичної картки – можливість доставки додому чи отримання у найближчому відділенні або поштоматі;

наявність додаткових сервісів – функціонал валютного конвертера, швидкі платежі та оплата безконтактним способом.

Підсумок

Щоденне використання платіжної картки передбачає не лише оплату товарів і послуг, а й зняття готівки, перекази та накопичення коштів. Тому під час вибору картки варто враховувати не лише зручність розрахунків, а й умови обслуговування, доступні бонуси та можливості для контролю витрат. Завдяки програмам лояльності можна отримувати додаткові переваги – кешбек, знижки й інші вигідні пропозиції. Проте важливо враховувати не тільки розмір кешбеку, а й умови його нарахування, варіанти використання картки та зручність отримання.