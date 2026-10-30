08:20  30 жовтня
Російський дрон ударив по Харкову: виникла пожежа
08:56  30 жовтня
Землетрус магнітудою 3,2 зафіксували на Полтавщині: подробиці
09:56  30 жовтня
77 номерів для конспірації: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2026, 10:17
Інновації

Платіжні картки з програмами лояльності: як отримати більше користі від повсякденних витрат

30 жовтня 2026, 10:17
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Щоденне використання платіжної картки передбачає не лише оплату товарів і послуг, а також зняття готівки, перекази та накопичення коштів. Від цього безпосередньо залежить фінансовий стан родини

Завдяки програмам лояльності можна отримувати додаткові переваги – кешбек, знижки й інші вигідні пропозиції. Проте важливо враховувати не тільки розмір кешбеку, а й умови його нарахування, варіанти використання картки та зручність отримання.

Принцип роботи платіжної картки з лояльнісним програмами

Платіжна картка від Raiffeisen Bank виконує декілька ключових функцій:

  • забезпечує комфорт у проведенні платежів;
  • дає змогу знімати готівку;
  • дозволяє отримувати надходження;
  • дає змогу накопичувати кошти;
  • надає доступ до бонусів банку.

Наприклад, картка, яка має кешбек у двох вибраних категоріях щомісяця, допомагає суттєво економити на повсякденних витратах. Тим, хто регулярно купує продукти у супермаркетах чи харчується в кафе, достатньо обрати відповідні категорії кешбеку, щоб повернути частину витрачених коштів без зміни звичного способу життя. Важливо лише підбирати кешбек під свій бюджет.

До того ж картка має низку помітних переваг: безкоштовне зняття готівки в усіх банкоматах України та можливість отримати фізичну картку з доставкою додому або до обраного поштомату.

У разі потреби додаткових фінансових ресурсів, наприклад, для одноразової великої покупки, є сенс звернути увагу на кредитні рішення банку, які допоможуть швидко та вигідно вирішити такі питання.

Які платіжні картки пропонує банк для різних потреб

Raiffeisen Bank надає широкий спектр карткових продуктів, розроблених з урахуванням різних життєвих етапів і соціальних груп. Серед них виділяються:

  • Соціальні картки, які повʼязані з державними ініціативами: єПідтримка, єВідновлення та Національний кешбек, які дозволяють отримувати та використовувати кошти згідно із відповідними програмами.
  • Картка "Вдячність" – спеціальна пропозиція для ветеранів з вигідними умовами обслуговування.
  • FUN-картка для підлітків, яка допомагає формувати навички відповідального керування фінансами під час щоденних розрахунків.
  • Visa Fishka – картка з кешбеком до 20% під час покупок у партнерських мережах, зокрема з можливістю знижок на пальне ОККО.
  • платіжна картка АТБ від Райффайзен, яка включає кешбек до 20% на окремі групи товарів, додаткові знижки, а також безкоштовні перекази між картками через сервіс MyRaif.

На що звертати увагу при виборі картки з програмою лояльності для щоденного використання

Обираючи картку, варто враховувати низку важливих критеріїв:

  • вартість обслуговування – наявність чи відсутність прихованих комісій;
  • умови зняття готівки – чи дозволено безкоштовно знімати кошти у будь-яких банкоматах на території України;
  • правила нарахування кешбеку – які категорії включені та чи можна їх змінювати щомісяця;
  • способи отримання фізичної картки – можливість доставки додому чи отримання у найближчому відділенні або поштоматі;
  • наявність додаткових сервісів – функціонал валютного конвертера, швидкі платежі та оплата безконтактним способом.

Підсумок

Щоденне використання платіжної картки передбачає не лише оплату товарів і послуг, а й зняття готівки, перекази та накопичення коштів. Тому під час вибору картки варто враховувати не лише зручність розрахунків, а й умови обслуговування, доступні бонуси та можливості для контролю витрат. Завдяки програмам лояльності можна отримувати додаткові переваги – кешбек, знижки й інші вигідні пропозиції. Проте важливо враховувати не тільки розмір кешбеку, а й умови його нарахування, варіанти використання картки та зручність отримання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
банк платежі платіжні картки програми лояльності Raiffeisen Bank картка кешбек
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
В Одесі сталася пожежа у 12-поверхівці: загинув чоловік
30 жовтня 2026, 10:43
Приліт по торговельному центру в Харкові: постраждали четверо жінок
30 жовтня 2026, 10:41
Зеленський готовий говорити з Путіним про території: заява Сибіги
30 жовтня 2026, 10:34
На Закарпатті молодик організовував незаконний перетин кордону за 10 тисяч євро
30 жовтня 2026, 10:28
77 номерів для конспірації: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ
30 жовтня 2026, 09:56
Удар по вокзалу Дніпра: в лікарнях залишаються 11 поранених
30 жовтня 2026, 09:49
Гуманітарна місія в Олешках: для виїзду цивільних підготували 25 автобусів
30 жовтня 2026, 09:40
Росіяни вдарили по ТЦ У Харкові: є постраждалий
30 жовтня 2026, 09:35
Дипломатичний скандал із Південною Кореєю: черговий провал Зеленського
30 жовтня 2026, 09:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Микола Княжицький
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »