Ізюм, Лозова та Харків під ударом РФ: четверо загиблих і 26 поранених

Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 13 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 26 отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Найбільше від ворожої атаки постраждало місто Ізюм. Там загинули четверо людей, ще 12 отримали поранення. Двоє людей також звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес.

У Лозовій поранення отримали шестеро людей. У Харкові постраждав 61-річний чоловік.

Також наслідки обстрілів зафіксували в інших громадах області:

у Малій Данилівці гостру реакцію на стрес отримали 42-річний чоловік і п'ятирічна дівчинка;

у Лиманівці постраждала 15-річна дівчина;

у селищі Шевченкове поранено 76-річного чоловіка;

у Затишші Вільхівської громади поранення отримала 50-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу 72-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу Золочева 28 жовтня.

За інформацією ОВА, російські війська застосували проти Харківщини три ракети, три керовані авіабомби, безпілотник "Герань-2", п'ять FPV-дронів та 93 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області.

Зокрема, у Харкові постраждали цивільне підприємство, будівля навчального закладу та три автомобілі. В Ізюмському районі пошкоджено заклад охорони здоров'я, приватні будинки та транспорт. У Куп'янському районі зазнали пошкоджень багатоквартирний і два приватні будинки.

Також руйнування зафіксували в Богодухівському, Лозівському та Чугуївському районах. У Берестині пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська завдали удару трьома авіабомбами по Ізюму Харківської області. Внаслідок удару частково зруйнована п'ятиповерхова будівля – руйнування охоплюють поверхи з першого по п'ятий. Також постраждали господарські споруди та понад 20 приватних будинків.