Фото: поліція

Трагедія сталася 26 жовтня близько 11:30 на залізничній станції Крижопіль Тульчинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель села Вільшанка перетинав залізничні колії у місці наземного переходу, коли його збив потяг. 76-річного чоловіка доправили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Призначена низка експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини події.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня у Львові біля стадіону "Динамо" потяг збив 21-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула.