Взяв авто на тиждень і зник: на Одещині чоловік обміняв чужу машину на Chevrolet

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція Одеської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, автомобіль вартістю майже 79 тисяч гривень дівчина передала знайомому, щоб той міг вирішити особисті справи у Вінницькій області. Однак у домовлений термін чоловік не повернув транспортний засіб і перестав відповідати на дзвінки.

Як вичвилося, що підозрюваний заздалегідь не планував повертати автомобіль. Він знайшов на сайті оголошень перекупника та домовився про обмін ВАЗ на Chevrolet із доплатою. Угоду провели в Черкаській області, після чого чоловік вирушив на Дніпропетровщину.

Правоохоронці розшукали та вилучили автомобіль одеситки, а також встановили місцеперебування підозрюваного.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються виманити в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків. Аферисти маскують повідомлення під офіційні повідомлення від Міністерства енергетики.