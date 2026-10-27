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27 жовтня 2026, 12:56

Понад $270 тисяч у шкарпетках: на Одещині викрили спробу вивезення валюти за кордон

27 жовтня 2026, 12:56
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Фото: ДПСУ
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На Одещині прикордонники виявили понад 270 тисяч доларів та 500 євро, які українець намагався приховано вивезти за кордон. Гроші, загорнуті у шкарпетки та поліетилен, знайшли у спеціально облаштованих схованках мікроавтобуса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

У поромному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники спільно зі співробітниками СБУ виявили велику суму незадекларованої валюти в мікроавтобусі Mercedes, який прямував до Туреччини.

Під час сканування та поглибленого огляду автомобіля правоохоронці знайшли спеціально облаштовані схованки. Готівку, загорнуту у шкарпетки та поліетилен, заховали в порогах під дверима, під капотом та всередині корпусів фар.

Щоб дістати гроші, прикордонникам довелося частково розібрати елементи кузова.

Загалом у схованках виявили 270 400 доларів та 500 євро.

За фактом приховування валюти від митного контролю склали протокол за ст. 483 Митного кодексу України.

Також правоохоронцям передали повідомлення про можливе кримінальне правопорушення за ст. 201-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали партію рідин для електронних сигарет на 600 тис. грн.

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