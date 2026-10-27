Чернівецька область зазнала атаки БпЛА: є пошкодження енергооб'єкта

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, передає RegioNews.

Через падіння уламків БпЛА був пошкоджений один із об’єктів енергетики, що призвело до вимушеного відключення електропостачання.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, у Миргородському районі Полтавської області 26 жовтня російський безпілотник влучив у територію одного з підприємств.