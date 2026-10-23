Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть 38-річного чоловіка, який, за даними слідства, цілеспрямовано знайомився з неповнолітніми дівчатами з матеріально незахищених родин, схиляв їх до інтимних стосунків, а натомість купував подарунки, телефони та давав гроші

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними Київської міської прокуратури, чоловік знайомився з дівчатами віком 13–15 років і пропонував їм жити разом із ним. При цьому він мав дружину та дитину.

Однією з потерпілих стала 15-річна дівчина, з якою чоловік познайомився на вулиці. Спочатку вони спілкувалися, а згодом, за даними слідства, він вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці виявили 13-річну дівчину, яка проживала разом із ним. За версією слідства, чоловік вступав із нею у статеві стосунки, попри її вік. Також слідчі встановили, що він вчиняв дії сексуального характеру щодо її 15-річної сестри.

Батьків дівчат на цей час позбавили батьківських прав.

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. Його обвинувачують у діях сексуального характеру щодо двох 15-річних дівчат, зґвалтуванні 13-річної дівчини та незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали чоловіка за зґвалтування 13-річної падчерки. Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці.