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16 вересня 2026, 18:13

Екснаглядач окупаційної тюрми в Херсоні отримав 8 років ув'язнення

16 вересня 2026, 18:13
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Фото: pravda.com.ua
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Вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі

Про це повідомили у СБУ, передає RegioNews.

За даними Служби безпеки України, він охороняв камери та периметр установи, де росіяни утримували учасників руху опору.

За матеріалами СБУ чоловіка визнали винним за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Як встановило розслідування, після захоплення Херсона чоловік погодився працювати в адміністрації російської тюрми, яку окупанти облаштували в обласному центрі.

На посаді "молодшого інспектора" він, за даними слідства, охороняв камери та периметр режимного об’єкта. У цій установі російські військові незаконно ув’язнювали учасників руху опору на півдні України.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини колаборант спочатку залишався у Херсоні та, за даними СБУ, не виходив зі своєї квартири. Згодом він мобілізувався до однієї з військових частин Збройних сил України, де, як зазначають правоохоронці, намагався приховати свою діяльність під час окупації.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у березні 2025 року на території одного з навчальних центрів українських військ.

Суд, з урахуванням співпраці обвинуваченого зі слідством, призначив йому 8 років позбавлення волі. Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади та правоохоронних органах строком на 10 років.

Нагадаємо, що на Херсонщині 48-річній місцевій жительці заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

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