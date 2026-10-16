На Закарпатті викрили схему для ухилянтів за 10 тисяч "зеленими"

Фото: ДПСУ

На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення за кордон. Організатору вже повідомили про підозру

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

У селищі Вилок правоохоронці зупинили автомобіль Skoda. У машині знаходились 35-річний чоловік та його п'ятеро пасажирів, які хотіли незаконно потрапити на територію ЄС. Організатор схеми сподівався, щочоловіки обійдуть контрольні пости. За свої послуги він хотів отримати по 10 тисяч доларів з кожного.

"Організатора незаконної оборудки затримано. Йому повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Планується обрання запобіжного заходу", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".