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16 жовтня 2026, 18:15

На Закарпатті викрили схему для ухилянтів за 10 тисяч "зеленими"

16 жовтня 2026, 18:15
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Фото: ДПСУ
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На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення за кордон. Організатору вже повідомили про підозру

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

У селищі Вилок правоохоронці зупинили автомобіль Skoda. У машині знаходились 35-річний чоловік та його п'ятеро пасажирів, які хотіли незаконно потрапити на територію ЄС. Організатор схеми сподівався, щочоловіки обійдуть контрольні пости. За свої послуги він хотів отримати по 10 тисяч доларів з кожного.

"Організатора незаконної оборудки затримано. Йому повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Планується обрання запобіжного заходу", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".

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