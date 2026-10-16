На Закарпатті викрили схему для ухилянтів за 10 тисяч "зеленими"
На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення за кордон. Організатору вже повідомили про підозру
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
У селищі Вилок правоохоронці зупинили автомобіль Skoda. У машині знаходились 35-річний чоловік та його п'ятеро пасажирів, які хотіли незаконно потрапити на територію ЄС. Організатор схеми сподівався, щочоловіки обійдуть контрольні пости. За свої послуги він хотів отримати по 10 тисяч доларів з кожного.
"Організатора незаконної оборудки затримано. Йому повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Планується обрання запобіжного заходу", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".