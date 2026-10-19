Житель Херсонщины организовал "такси для дезертиров"

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В Херсонской области разоблачили мужчину, который организовал незаконные поездки за границу. Он вывозил военных

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.



Правоохранители разоблачили мужчину, который вывозил военных из района боевых действий. Его клиентами были военные, самовольно покинувшие места службы. Муж возил их собственными авто маршрутами в объезд блокпостов.



Его задержали сразу после того, как он получил 13 тысяч гривен гонорара. Теперь мужчина получил подозрение в пособии по дезертирству. Ему может угрожать тюрьма.

Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".