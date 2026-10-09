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09 октября 2026, 22:33

В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще пятеро ранены

09 октября 2026, 22:33
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Фото иллюстративное
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В Херсонской области в результате российских обстрелов 9 октября погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения. Российские военные атаковали населенные пункты области реактивной и ствольной артиллерией, а также беспилотниками

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По ее данным, по состоянию на 17:30 было известно о двух погибших и пятерых раненых.

Около 06:20 российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на одну из улиц села Широкая Балка. В результате атаки погибла 74-летняя местная жительница, еще одна женщина получила ранения.

В селе Садовое во время ночных артиллерийских обстрелов погиб 68-летний мужчина. В момент удара он находился в доме.

Также в результате артиллерийской атаки в Нововоронцовке травмировались четыре человека.

Кроме того, обстрелы повредили частные дома и склад пищевых продуктов.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры совместно со следователями документируют последствия российских атак и собирают доказательства военных преступлений.

Напомним, что 6 октября российские военные атаковали населенные пункты Херсонщины ствольной артиллерией и дронами разных типов. По состоянию на 17:30 в результате обстрелов один человек погиб, еще семь гражданских получили ранения.

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