На Херсонщині двоє загинули і дев'ятеро поранених через російські обстріли

Фото: ДСНС

Упродовж 17 серпня російські військові атакували населені пункти Херсонщини артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, ще дев’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, близько 05:30 російські війська атакували село Новокаїри безпілотником. Травми, отримані двома чоловіками віком 67 та 58 років, виявилися несумісними з життям.

Ще дев’ять людей постраждали внаслідок атак російських дронів на Херсон, Білозерку, Нововоронцовку та Гаврилівку. Серед поранених — двоє поліцейських.

Також через обстріли пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, території підприємств, гаражі, службові та легкові автомобілі.

За фактами воєнних злочинів прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські війська 17 серпня атакували один із лікувальних закладів Херсона FPV-дроном.