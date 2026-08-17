Росіяни вдарили FPV-дроном по лікарні у Херсоні
Російські війська 17 серпня атакували один із лікувальних закладів Херсона FPV-дроном
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок влучання загорілися двоповерхова господарська споруда та легковий автомобіль на території закладу.
Попри загрозу повторних ударів рятувальники ліквідували пожежу.
Постраждалих внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, що російські війська 17 серпня завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожим ударом опинилося промислове підприємство.
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