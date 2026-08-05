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05 серпня 2026, 14:50

НАБУ та САП вручили Стефанішиній нову підозру: що відомо

05 серпня 2026, 14:50
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Ользі Стефанішиній. При цьому вона отримала ще одну підозру від НАБУ і САП

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити процес. При цьому стало відомо, що вона отримала нову підозру від НАБУ і САП.

За даними журналіста Михайла Ткача, колишня віцепрем'єрка з євроінтеграції отримала підозру у незаконному збагаченні.

У Центрі протидії корупції згадують, що раніше вона уже отримувала підозру у справі НАБУ, де фігурує соратниця Януковича Олена Лукаш. Зараз ця справа слухається у ВАКС.

Що говорили про майно екс-віцепрем'єрки

Минулого року журналісти Hromadske дослідили майно родини Ольги Стефанішиної. Тоді журналісти зазначали, що в деклараціях вона не вказувала ані реальної київської квартири мами на 150 квадратів, проданої у 2018 році, ані нових апартаментів, придбаних у 2022 році. За словами журналістів, останні роки Ольга Стефанішина декларує квартиру в Києві, яка нібито належить її мамі, але у реєстрах немає даних, що її мама колись володіла цим житлом.

Нагадаємо, раніше до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Ольга Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

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