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04 серпня 2026, 10:28

Російський FPV-дрон переслідував продавця фруктів у Херсоні: що відомо про атаку

04 серпня 2026, 10:28
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Фото: Національна поліція
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Вранці 4 серпня близько 06:45 у Центральному районі Херсона російський FPV-дрон атакував продавця на ринку

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, безпілотник деякий час переслідував чоловіка, який намагався врятуватися, після чого оператор завдав удару. Внаслідок атаки чоловік отримав поранення, але вижив.

У поліції повідомили, що постраждалий – 52-річний житель Миколаївської області. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Поліція закликає людей не намагатися знімати дрони на телефон.

"Якщо ви помітили дрон, ні в якому разі не намагайтеся його знімати. Негайно шукайте укриття. Жодні кадри не вартують вашого життя чи здоров’я", – наголосили правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку російський FPV-дрон переслідував беззбройного цивільного чоловіка, який працював продавцем. Відео атаки поширилося в інформаційному просторі.

Нагадаємо, за даними ООН, через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Так, 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини.

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