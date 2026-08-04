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04 серпня 2026, 08:54

У Херсоні росіяни влаштували "полювання" на продавця фруктів за допомогою FPV-дрона

04 серпня 2026, 08:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вранці 4 серпня російські терористи влаштували полювання на продавця фруктів у Херсоні. FPV-дрон переслідував чоловіка та атакував його біля ринку "Три штики"

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За повідомленнями очевидців і відеозаписами з місця події, поширеними у соцмережах, російський FPV-дрон переслідував беззбройного цивільного чоловіка, який працював продавцем.

На оприлюднених кадрах, як зазначається, видно, що безпілотник рухався за чоловіком, який намагався втекти та сховатися. Попри спроби уникнути атаки, дрон наздогнав його та завдав удару.

Інформація про стан постраждалого та наслідки атаки уточнюється.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Нагадаємо, за даними ООН, через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Так, 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини.

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