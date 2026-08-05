В Україні викрили масштабний канал з наркотиками з Болгарії

Фото: Національна поліція

Українські та болгарські правоохоронці викрили міжнародний наркосиндикат. Все почалось з підпільної нарколабораторії, яка працювала в Болгарії

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У підпільній лабораторії на території Болгарії виробляли альфа-PVP, мефедрон та амфетамін. Потім ці психотропи й прекурсори переправляли до України. "Товар" ховали серед особистих речей та провозили в міжнародних автобусах.

Під час обшуків у Болгарії знайшли 50 кг психотропних речовин, 150 літрів прекурсорів та 200 літрів хімічних сполук. За цінами "чорного ринку", загальна вартість цих знахідок понад 40 мільйонів гривень.

Українські правоохоронці провели обшуки на Буковині. Зокрема, там вилучили вилучили наркотики, гроші, банківські картки, телефони, комп’ютерну техніку й чорнові записи, арештували три автомобілі вартістю майже 1,8 мільйона гривень.

"Організатора та лаборанта затримали в Болгарії. В Україні шістьом учасникам повідомили про підозру. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до роботи міжнародного каналу", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який був причетний до продажу кокаїну. Для того щоб ховати наркотики, він ховав "товар" у пачках з-під кукурудзяних паличок, які складав до рюкзака 10-річної доньки.