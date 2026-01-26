14:23  26 января
26 января 2026, 11:42

Гололедица и ледяной дождь: на Херсонщине объявлен желтый уровень опасности

26 января 2026, 11:42
Иллюстративное фото: из открытых источников
На Херсонщине из-за ледяного дождя и сильного ветра в большей части области образовалась гололедица

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, дорожные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды на автодорогах.

Для обеспечения проезда по области задействована 41 единица специальной техники. Дороги обрабатывают противогололедными материалами, особое внимание уделяют подъемам и спускам.

Движение по дорогам государственного значения не останавливалось.

Водителей призывают воздержаться от дальних поездок без необходимости и быть максимально внимательными за рулем.

Также в области работают 156 пунктов несокрушимости, обеспеченных теплом, альтернативными источниками электропитания и связи. При необходимости там можно согреться, подзарядить гаджеты и связаться с родными.

По данным Укргидрометцентра, 26 января в юго-западной части Украины, Черкасской и Кировоградской ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров. В течение суток прогнозируется гололедица, в частности днем также в Житомирской, Киевской и Херсонской областях.

В этой связи объявлен I уровень опасности – желтый.

Напомним, ранее спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что большую часть января в Украине будет царить по-настоящему зимняя погода.

