Росіяни вдирались в їхні будинки: з окупованої частини Херсонщини врятували ще групу дітей

Ілюстративне фото

З окупації вдалось повернути ще групу дітей. Вони пережили страх та стрес

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, це дві дівчинки та один хлопчик. Дівчата переживали страх кожного разу, коли російські військові вривалися до їхнього дому та проводили обшуки. Одного разу могла б статися трагедія: на блокпості озброєний окупант поклав у багажник їхнього авто гранату. Таким чином росіяни заляували та демонстрували зневагу до місцевих жителів.

"На щастя, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine", діти зі своїми родинами вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.