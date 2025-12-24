Ілюстративне фото: pixabay

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи ведуться цілодобово

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Вночі 24 грудня РФ продовжила атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", – зазначається у повідомленні.

В четвер, 24 листопада, у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня ворог атакував Україну 116 ударними БпЛА. Значну кількість дронів росіяни спрямували на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.