11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 11:28

Атаки РФ на енергоінфраструктуру: є нові знеструмлення у 5 областях

24 грудня 2025, 11:28
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи ведуться цілодобово

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Вночі 24 грудня РФ продовжила атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", – зазначається у повідомленні.

В четвер, 24 листопада, у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня ворог атакував Україну 116 ударними БпЛА. Значну кількість дронів росіяни спрямували на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський
24 грудня 2025, 11:45
Росіяни знову вдарили по Житомирщині: під прицілом – критична інфраструктура та місця вчорашніх влучань
24 грудня 2025, 11:40
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 11:15
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
24 грудня 2025, 10:59
Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського
24 грудня 2025, 10:56
На Кіровоградщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка: є постраждалі
24 грудня 2025, 10:46
Смертельна ДТП на Буковині: водій загинув на місці
24 грудня 2025, 10:45
Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня 2025, 10:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
