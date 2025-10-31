Фото: поліція

Минулої доби та вночі 31 жовтня ворожа армія завдала чергових ударів по місту Суми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури – приміщення АЗС, залізничного вокзалу, киснева станція, тепловоз, гуртожиток і три багатоповерхові будинки. Крім того, пошкоджені чотири легкові автомобілі.

Постраждали 15 людей, серед них четверо дітей. Усі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості . Постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна меддопомога.

На місцях подій працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники. Правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, вночі 31 жовтня російська армія здійснила серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі міста Суми. Внаслідок ворожої атаки травмовані 11 людей, серед них – четверо дітей.