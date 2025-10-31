09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
08:24  31 жовтня
У Борисполі чоловік напав із сокирою на відвідувача кафе
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 09:47

П’ятнадцятеро поранених: поліція фіксує наслідки масованої атаки у Сумах

31 жовтня 2025, 09:47
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби та вночі 31 жовтня ворожа армія завдала чергових ударів по місту Суми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури – приміщення АЗС, залізничного вокзалу, киснева станція, тепловоз, гуртожиток і три багатоповерхові будинки. Крім того, пошкоджені чотири легкові автомобілі.

П’ятнадцятеро поранених: поліція фіксує наслідки масованої атаки у Сумах
Поліція фіксує наслідки масованої атаки у Сумах
Наслідки масованої атаки у Сумах

Постраждали 15 людей, серед них четверо дітей. Усі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості . Постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна меддопомога.

На місцях подій працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники. Правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів.

Наслідки ворожої масованої атаки у Сумах
Наслідки атаки у Сумах
Наслідки обстрілів у Сумах

Нагадаємо, вночі 31 жовтня російська армія здійснила серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі міста Суми. Внаслідок ворожої атаки травмовані 11 людей, серед них – четверо дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Суми війна обстріли постраждалі атака дрон безпілотники
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
31 жовтня 2025, 10:50
У Луцьку сталася ДТП за участі семи автомобілів: є постраждалі
31 жовтня 2025, 10:47
"Резерв+" тепер дає відстрочку батькам, які самостійно виховують дітей
31 жовтня 2025, 10:44
У Києві поліція оточила один із найбільших і найвідоміших ТРЦ: в чому причина
31 жовтня 2025, 10:28
Вибух у сортувальному центрі "Укрпошти": поліція затримала відправника
31 жовтня 2025, 10:10
На Запоріжжі викрили "чорних" лісорубів: збитки – понад 830 тис. грн
31 жовтня 2025, 09:57
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
31 жовтня 2025, 09:50
У центрі Києва горіла адмінбудівля: вогонь охопив дах
31 жовтня 2025, 09:31
У Дніпрі підлітки знімають двері з мобільних укриттів
31 жовтня 2025, 09:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »