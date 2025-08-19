13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 12:38

Удар дронами по Ніжину: загинув 45-річний чоловік

19 серпня 2025, 12:38
Фото: Національна поліція
У місті Ніжин Чернігівської області внаслідок ранкової атаки РФ ударними безпілотниками загинув місцевий житель

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

"Уранці ворог ударними безпілотниками атакував Ніжин. На жаль, загинув місцевий житель – цивільний чоловік. Йому було 45 років", – зазначив Чаус.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Нагадаємо, у вівторок вранці, 19 серпня, територію Чернігівської області атакували ворожі безпілотники. Внаслідок атаки зафіксовано ураження об'єктів інфраструктури. У кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
07 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
