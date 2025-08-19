Удар дронами по Ніжину: загинув 45-річний чоловік
У місті Ніжин Чернігівської області внаслідок ранкової атаки РФ ударними безпілотниками загинув місцевий житель
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
"Уранці ворог ударними безпілотниками атакував Ніжин. На жаль, загинув місцевий житель – цивільний чоловік. Йому було 45 років", – зазначив Чаус.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).
Нагадаємо, у вівторок вранці, 19 серпня, територію Чернігівської області атакували ворожі безпілотники. Внаслідок атаки зафіксовано ураження об'єктів інфраструктури. У кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням.
