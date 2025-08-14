Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та FPV-дронами
До ночі російські військові продовжували атакувати Нікопольщину
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Окупанти завдали ударів артилерією та FPV-дронами. Від ворожих атак потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
На щастя, обійшлось загиблих та постраждалих немає.
Щодо наслідків обстрілів наразі не повідомляється.
